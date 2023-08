“ La gasolina sube pero los propietarios no pueden bajar la meta de liquidación p orque también tienen gastos pendientes. Eso implica que los conductores que trabajan en carros ajenos tienen que trabajar más tiempo para hacer la misma meta de antes. O si trabajan las mismas horas, al final se van con menos plata para la casa” , comentó.

Así ha subido la gasolina

Este asunto tiene su inicio desde octubre del año pasado, cuando se aplicó el primer incremento del actual ciclo de ajuste. Y hasta la fecha, el galón ha subido $4.450 y en Medellín ronda los $13.906.

Según varios taxistas que hablaron con este diario, en un turno se gastan entre 4 y 5 galones. Entonces, dependiendo de cada estación de servicio, reponer la gasolina para devolver el carro al dueño cuesta entre $55.000 y $60.000.

Aquí por ejemplo, encontramos el caso de un conductor abordo de un Hyundai Grand i10, quien señaló que hace 10 meses reponía los cinco galones que se gastaba durante su turno con unos $27.000.

“Entonces mire las cuentas, solo entre liquidación y gasolina son $140.000 y ahí no estoy incluyendo la lavada del carro, que también hay que descontarla de la plata que se hace en el día. O sea que si yo no trabajo un poquito más, me voy para la casa con $20.000 de ganancia para mi”, señaló el conductor.

Hay que recordar que el gobierno está subiendo la tarifa del galón de corriente para cerrar el hueco que abrió el subsidio a los combustibles, que el año pasado cerró en $36 billones. Esto es dos veces el recaudo adicional que se espera en el primer año de aplicación de la reforma tributaria.

Aunque impopular, el centro de pensamiento Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), han indicado que el aumento va en la vía correcta, puesto que consideran insostenible para las finanzas públicas mantener el auxilio a la gasolina.

Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, el precio por cada galón debería llegar a los $15.000 para llegar a la paridad con el precio internacional y así subsanar el saldo rojo en la caja de la Nación.