“Bancolombia tiene una característica diferente en relación con las otras compañías y es que también está listada en la bolsa de Nueva York desde hace más de 25 años, por lo tanto tenemos una tradición y el mercado de Nueva York es tal vez de los mercados más líquidos del mundo, por lo tanto hay compradores de todo tipo y la liquidez valora mucho mejor los activos. Además tenemos la posibilidad de estar en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Chile, todo esto nos genera una posibilidad de acceso de compradores y vendedores a nivel global que valoran mucho mejor la compañía. Ahora no estamos exentos de la percepción del riesgo político de Colombia, pero eso es un factor que cubre a todas las compañías que estamos operando en nuestro país, por cuenta de la incertidumbre por los cambios políticos que sí tienen algún efecto sobre la valoración de las compañías”.

“Cuando una compañía está listada en la bolsa como lo estamos nosotros jugamos con unas reglas claras, este es un mercado público, en el cual las acciones se transan de manera abierta, hay compradores y vendedores. Yo, particularmente, soy un administrador de Bancolombia que debo responder a unos accionistas y esas reglas de juego que hemos escogido de manera consciente están ahí, entonces mal haría en decir que no me parece si se está jugando con las reglas de juego que nosotros hemos escogido y estamos dispuestos a que esa virtud que tiene el mercado público de valores permita que alguien en algún momento quisiera hacer una oferta por Bancolombia, cualquiera que sea.

“En Medellín tradicionalmente ha existido un trabajo muy mancomunado entre el sector privado y el sector público en pro y en beneficio de la ciudad, y creo que ese ha sido el secreto de lo bueno que le ha ocurrido a la ciudad que la ha llevado a ser ejemplo en muchos procesos luego de haber sido estigmatizada por muchos años por causa del narcotráfico. Hoy Medellín es percibida como una ciudad vibrante y la razón es lo que hemos hecho entre universidad, empresa y Estado. Desde el sector privado seguiremos disponibles para hacerlo porque creemos que es virtuoso y que tiene beneficios para la ciudad. Ahora, si en una administración particular consideran que ese modelo no aporta, pues nosotros seguiremos trabajando. Al final las administraciones cambian y pasan y el tiempo demostrará la virtud de este modelo”.

Entonces hablemos de ese cambio, el presidente Petro dijo en el Congreso de la Andi que no le interesa el crecimiento económico que se da desde el sector financiero y que prefiere la producción de la economía real, ¿eso le preocupa?

“Creo que es importante esa discusión y que desde el Gobierno se entienda cuál es el rol del sector financiero privado que es muy importante en la economía, porque es un dinamizador y un catalizador, que pone el ahorro del público al servicio del desarrollo económico. Creo que este es un diálogo que se irá construyendo en la medida en que vamos teniendo interacciones con el Gobierno. Pero creo que todo esto podrá complementarse con la banca pública y con los bancos de desarrollo que son un complemento muy importante”.

¿Cómo ve la reforma tributaria?

“Hay que entender que Colombia tiene el reto de balancear sus finanzas públicas que quedaron muy afectadas por la pandemia que nos generó un déficit fiscal que es insostenible y cualquiera que hubiera sido el gobierno que llegara tenía que abordar ese problema.

Así que hay que entender que se requieren unos recaudos adicionales para balancear las finanzas en beneficio del país. Ahora, sobre esta reforma tengo algunos comentarios: en relación con el sistema financiero está la sobretasa que quedaría permanente, no creemos que deba serlo, nosotros podemos colaborar y aportar a una situación coyuntural de manera temporal como estaba anteriormente, pero hacerlo de manera permanente es castigar un sector. Hay otra observación alrededor del impuesto a los dividendos y la doble tributación, que, en el caso de inversionistas del sector financiero, si tenemos un impuesto de renta del 38% sobre las utilidades más un impuesto sobre los dividendos del 20% o hasta el 39% de manera marginal, pues eso hace que la inversión en el sector financiero se desestimule y eso nos preocupa; en ese sentido, hay que balancear esa necesidad de financiamiento con no desincentivar la inversión en los sectores que pueden generar dinámica económica”.

La reforma trae una modificación del 4 x1.000, para que el tramo exento pueda usarse en cualquier cuenta de ahorros, ¿cómo lo implementarían desde el banco? ¿Cómo puede saber Bancolombia lo que un usuario recibió o gastó en cualquier otro banco?

“Ese es el centro del tema, cómo hacemos que funcione y eso va a necesitar una interconexión entre todos los bancos para que sepamos que cuando usas una cuenta en Davivienda o la uses en Bancolombia y eso puede ocurrir en un minuto. Eso va a implicar unos desarrollos tecnológicos muy importantes que hay que concertar para que una buena intención se pueda llevar a la práctica y termine beneficiando a las personas, y que no sea una cosa que no se pueda implementar”.

También hay una propuesta que está en remojo y al parecer va a entrar en la reforma que es la limitación del uso del efectivo a transacciones de máximo 10 millones de pesos, ¿Cuál es su opinión?

“El efectivo es el vehículo que utilizan las personas y las empresas para evadir impuestos, eso es clarísimo, porque el efectivo no tiene trazabilidad y también es el vehículo de corrupción; entonces, el objetivo de limitar el uso del efectivo es loable, es positivo. Creo que tendrá unos réditos en recaudo muy importante. Ahora hay que llevarlo de una manera práctica y no sé si el límite son los $10 millones o cuánto es, pero esas grandes compras en efectivo deberían tener una trazabilidad, debería quedar un registro de la procedencia y si ese dinero está pagando impuestos”.