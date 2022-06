Será contraria a la que propuso Carrasquilla”, dijo el presidente electo Gustavo Petro sobre su reforma tributaria, cuando fue consultado por la revista Cambio, en la primera entrevista que dio luego de su elección.

Ya Petro, cuando era candidato, había dado algunos brochazos sobre la forma en la que recogería los recursos necesarios para ejecutar su ambicioso plan de protección social; entonces se hablaba de una reforma tributaria que permitiera recaudar 50 billones de pesos. Y ahora, como mandatario electo de los colombianos, se comprometió a que “no afectaría a la clase media ni a las capas más pobres de la población”, pese a que dicha reforma podría ser más ambiciosa y alcanzar los 75 billones de pesos.

Petro espera, dijo en la entrevista, que durante las próximas semanas se surta la negociación del texto que será llevado al Congreso tan pronto como sea posible, con el fin de que sea aprobado este mismo año.

“Si se va a forjar una coalición de mayorías, pero no aprueba la reforma tributaria, aceptando las discusiones y los cambios, pues no hubo coalición de mayorías. No sirvió”, dijo Petro, con lo que da a entender que esta reforma será la prueba de fuego para la coalición de gobierno que se cocina desde las bancadas, en el Legislativo.

Ese apoyo mayoritario dependerá, en gran parte, de la persona que sea finalmente elegida como ministro de Hacienda. Cada vez toma más fuerza el nombre de José Antonio Ocampo, el excodirector del Banco de la República que acompañó a Sergio Fajardo en su aspiración presidencial, y que ahora apoya a Petro.