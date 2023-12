“Los jóvenes pensamos que no nos vamos a pensionar, entonces dejamos la discusión de lado y nos da igual lo que pasa con la reforma”, comentó en diálogo con EL COLOMBIANO.

“Reconociendo que hay gente a la que le conviene estar en Colpensiones, no satanizamos a esa entidad ni decimos que debe disolverse (...) defendemos un sistema que nos de la libertad de elegir”, resaltó.

“Creo que así el debate cae muy bajo, no estoy cerca de ningún partido y mi único interés en este momento es el movimiento No con mi ahorro (...) Yo soy libertaria y ser uribista no podría ir junto con eso, es ilógico que siendo libertaria yo apoyara a un político que impulsó medidas de proteccionismo”, comentó.

La invitación que ella le hace a sus coetáneos es a discutir con argumentos, “nunca desde el ataque personal”. Además, pide que la capacidad de razonar esté por encima de las ideologías, dado que hasta ahora ha detectado un profundo desconocimiento del Sistema General de Pensiones.

Su meta a corto plazo consiste en promover un debate con espacio para las diferentes perspectivas y hacerlo con un lenguaje cercano al ciudadano de a pie; su mensaje es claro: “Ojalá dejemos de comer cuento, no me coman cuento a mi, pero tampoco a los políticos, hagan la tarea de escuchar varias fuentes”.