Sin embargo, a este presente oscuro que está viviendo el sector energético colombiano se le suma otro factor importante: el fracaso en las consultas con las comunidades de influencia de los nuevos proyectos, pues en varios territorios aún no se llegan a acuerdos.

Ese el caso de tres nuevas líneas de transmisión a cargo del Grupo Energía Bogotá, cuya operación debió comenzar en 2018, y de las Líneas de Transmisión Colectora, a cargo de la misma firma, que conectará algunos de los parques eólicos que se desarrollan en La Guajira y entregará la energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Esta última también reportó retrasos y su entrada en operación, que se tenía prevista para noviembre de 2022, tardaría tres años más, debido a que la empresa ha tenido complicaciones para obtener los permisos sociales, los trámites de consultas previas con 240 comunidades.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Christian Jaramillo, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), afirmó que para 2025 se podría presentar un racionamiento de energía, como consecuencia de los retrasos que han tenido estas nuevas líneas de transmisión.

¿Para 2025 habría un apagón de energía? ¿Qué está pasando?

“Apagón es una palabra muy fuerte. Lo que pasa es que en el sistema eléctrico todo sucede muy rápido, si presentas en un lugar determinado una falla, la reacción tiene que darse en un rango de tiempo que va entre milisegundos y un minuto y medio. Si no se reacciona en ese tiempo, el sistema empieza a generar cortes, apagones, y cuando se va la luz en un sector, eso desestabiliza a los del lado; es como un efecto dominó. Por esa razón, siempre se debe tener andando una serie de elementos de respaldo.

Por ejemplo, cuando tú eres un generador tienes que tener unas plantas adicionales, que están ahí para que si pasa algo inmediatamente ellas sean capaces de suministrar la energía que hay que entregar, con el fin de que no hayan desconexiones. Pero, esas plantas no están en todas partes, están repartidas en sitios muy específicos del país. Técnicamente, eso se llama trabajar con condición N-1, que quiere decir que si se presenta una falla en el sistema, la gente no lo va a sentir. De lo contrario, sería muy grave.

Todo esto para explicar que Bogotá tiene una demanda de energía muy grande, pero no generación eléctrica dentro de la ciudad. Allá llega la electricidad de otras plantas distribuidas en otros lugares de Colombia, pero las líneas de transmisión actuales ya están llegando a un máximo. El problema es que desde el 2013 se están construyendo tres nuevas: una que viene desde La Virginia (Risaralda), en el Suroccidente del país; y las otras dos desde Sogamoso, aterrizando en el Norte de Bogotá. Estas lo que harán es mantener no solo la energía que consumen los bogotanos, sino ese adicional que se debe tener andando; bajo esas condiciones es que se debe operar. De lo contrario, los operadores empiezan a decidir a qué parte de la población cortarle la luz para no recargar el sistema y tener así una capacidad adicional de energía. Y si eso llega a pasar, efectivamente se presentaría un racionamiento”.

¿Y a qué se deben esos retrasos?

“Dos de las líneas tenían que llegar en 2018 y otra en 2021, pero eso no ha sucedido. Y esto se está dando porque, a pesar de que ya están casi todas construidas, hay lugares específicos donde hay discusiones con comunidades, las cuales no han dejado avanzar y culminarlas. Incluso, se ha tenido que cambiar la ubicación de estas líneas, lo que ha implicado un rediseño de ellas y de la subestación eléctrica. Si esto no se soluciona, estaríamos hablando de tener que cortarles la energía a algunos sectores para 2025, para evitar un falla masiva que afecte a muchas más personas.

De fondo, no hay ningún motivo de ingeniería ni económico para que esas líneas no puedan entrar a operar. La discusión es con unas comunidades. Hay un sector en el Norte de Bogotá que simplemente está diciendo que no quiere ver una línea pasar por sus casas. En otra zona las discusiones son medioambientales, y en la otra sí se trata de una minga”.

¿Cómo elegirían a esos sectores a los que se les quitarían la energía?

“Esa es una pregunta bien difícil. De hecho, nosotros hace rato que no hacemos eso en el país, porque es lo que se busca evitar. Siempre debe haber una garantía de abastecimiento. La preocupación de nosotros es que no lleguen esas tres líneas a Bogotá, porque no tendríamos cómo llevar energía a las casas”.