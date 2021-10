Esta alianza proyecta una importante acogida gracias al alcance de más de 10 millones de colombianos que podrán viajar fácilmente a todos los destinos Viva, y la redención de Puntos Colombia en viajes y beneficios. “Desde hace 9 años que iniciamos operaciones, nos propusimos democratizar los cielos colombianos. Hoy, con la nueva tarjeta reafirmamos no solo ese propósito, sino que lo potenciamos incorporando también la democratización bancaria, al habilitar de la mano de Tuya y Puntos Colombia, una tarjeta que entregue ofertas como tiquetes aéreos y servicios adicionales con el 10% de descuento, oportunidades de acumulación y redención atractivas para que los colombianos viajen aún más fácil en avión y sumar la posibilidad de financiar sus viajes, a la ya atractiva y económica oferta con precios bajos que ofrecemos en Viva”, explicó Félix Antelo, presidente del Grupo Viva.

Con esta nueva apuesta, compañías como Viva, del sector del transporte aéreo, y Puntos Colombia, en el de lealtad, evidencian la tendencia que cada vez es más fuerte en el país y la región como lo es el Banking as a Service, en el que compañías no financieras pueden ofrecer servicios de banca, en esta oportunidad ofrecidos por Tuya, como una de las compañías pioneras en el país en apostarle a este tipo de nuevas soluciones. “Esta colaboración entre actores de diversas industrias tiene como finalidad ofrecer un abanico de soluciones y oportunidades a los colombianos, a través de un producto financiero de fácil acceso, soportado en la mejor tecnología y estándares de seguridad. Igualmente, materializa nuestra gran apuesta por ser referentes en Colombia del modelo de Banking as a Service, que seguimos fortaleciendo en Tuya, conectando actores y ofreciendo nuestra experiencia y respaldo para que compañías como Viva puedan ofrecer nuestra tarjeta y así aportar a la inclusión financiera, digital y ahora aérea en el país”, comentó Carlos Iván Villegas, presidente de Tuya.