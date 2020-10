“No veo encuestas. Tengo mi propio sistema. Creo que Trump será derrotado en noviembre. No va a aceptar la derrota, pero no quiere decir que no vaya a salir de la Casa Blanca”.

ALLAN LICHTMAN

Profesor e investigador que desarrolló un sistema

de predicción de “13 claves”, con el que ha acertado

el resultado de las elecciones en EE.UU. desde 1984,

en entrevista en El Tiempo.