“Los jóvenes son hoy menos optimistas. Ver que tus dirigentes no son buenos líderes,

que no se comportan apropiadamente, que no inspiran, hace que decaiga el optimismo sobre el futuro”

Shelley Taylor

Doctora en Piscología de la Universidad de Yale y Harvard, precursora de la “psicología de la

salud”, en entrevista a XL Semanal, de España.