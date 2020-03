“Hay un silencio del Ministerio del Medio Ambiente. El gerente (del Área Metropolitana) me dice ‘es que yo tampoco puedo hacer nada’, Corantioquia no actúa, no nos aguantamos más esta indiferencia”.

diego armando agudelo torres

Alcalde de Girardota, al exponer el pasado sábado su inconformidad por el manejo que se le está dando a la grave crisis ambiental en el Valle de Aburrá.