No se trata de una prohibición para impedirles ser lo que son, pero el liceo no es un lugar para exhibir su religión: el alumno no debe desaparecer detrás de la creencia”.

Christine Guimonnet,

Profesora de Historia y Geografía en el Liceo Camille Pissarro en Pontoise, al norte de París. Explica por qué a partir de este año escolar se prohibe el uso de la abaya, vestimenta típica musulmana, dentro de las aulas de los colegios franceses. El País de España.