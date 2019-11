¿Sabías que en noviembre hay un día donde se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer en el mundo?

Por eso cada 25 de noviembre celebramos en Colombia la lucha contra eliminación de la violencia contra la mujer. Tal fecha, corresponde al día que la ONU designó en honor a las hermanas (Patria, Minerva y María Teresa) Mirabal, asesinadas brutalmente por el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Las Naciones Unidas conmemoran este día para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Colombia, como país miembro, reacciona con la Ley 1257 de 2008, donde establece todos los procedimientos, acciones de promoción y prevención para que la vida de las mujeres sea libre de violencia. Tiene el marco general, saca la violencia contra la mujer del ámbito privado y lo vuelve público, quiere decir que como delito debe tener conocimiento la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente le da al abogado como colocar el enfoque de género, tener la mirada de género y defender ante la justicia los derechos humanos de la mujer. Le dice que los derechos de la mujer son derechos humanos, están en el marco jurídico internacional y no son conciliables. Y, a los jueces los obliga a aplicarla en los casos de violencia contra la mujer. Ambos –abogado y Juez- deben saber que no es agresión, es violencia física.

La ley es clara en acción u omisión; usted como persona natural conocedora del hecho de violencia contra la mujer en su barrio por un vecino o un familiar; conociendo la comisión del hecho y no lo pone en conocimiento de la justicia se vuelve cómplice. El funcionario de salud al cual llega la mujer víctima de violencia que diga no conocer la ley, es cómplice. El policía debe orientar a la mujer para que ponga la denuncia por violencia y no por agresión, si no lo hace es cómplice.

Aunque Colombia es uno de los países que ha tipificado penalmente el feminicidio, la trata de personas y el ataque con ácido; es uno de los más machistas por su cultura de patriarcado o por sus creencias religiosas. Sin embargo, no se trata cada año de reconocerlo para recordar que la mujer sigue siendo maltratada, violada y asesinada.

