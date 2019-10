Al momento de escribir esta columna nos encontrábamos ad-portas de la jornada electoral del pasado domingo, un ejercicio ciudadano que resume la esencia de la democracia: la posibilidad de elegir y ser elegido. Sin conocer los resultados, ofrecemos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con quienes resultaron electos, haciendo un llamado para que en el ejercicio de gobierno que comienza el 1 de enero, se unan los esfuerzos de los sectores público, privado, académico y de organizaciones sociales, para dar respuestas a las exigencias ciudadanas de mayor equidad, más oportunidades, más diálogo social.

Desde la mirada de nuestra región, el reto más apremiante será el de acelerar el desarrollo sostenible a través de acciones e inversiones más audaces en los territorios. Para esto contamos con una nueva realidad social nacional, el histórico acuerdo de paz, y con nuevas oportunidades de infraestructura, como la mayor inversión vial del país, las Autopistas de la Prosperidad. Durante los próximos cuatro años, estas autopistas estarán terminadas y otras a punto de finalizar. Según el estudio realizado en el 2015 por la Universidad de Antioquia y UPB, las nuevas vías impactarán 36 municipios directamente y a los 89 restantes de manera indirecta. Pero no capitalizaremos su potencial real si no planeamos y desarrollamos desde ya las apuestas productivas alrededor de ellas, si no tomamos las decisiones de ordenamiento y asociatividad territorial adecuadas en los municipios, con marcos normativos de mediano y largo plazo que incentiven la inversión, y si no llevamos las oportunidades educativas y culturales que se requieren para desarrollar capacidades y bienestar humano.

En esa ruta también contamos con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, visiones de largo plazo (15 años) construidas con las comunidades de 24 municipios de Antioquia en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Urabá y Magdalena Medio. Esta estrategia comprometerá cerca de 12 billones de pesos en los próximos 15 años y debemos articular todos los esfuerzos para que esta inversión verdaderamente transforme grandes áreas rurales del departamento. Con las Autopistas, podríamos lograr mayor eficiencia en conectividad y ayudar a potenciar las ventajas competitivas territoriales.

Igual sucede con el proyecto HidroItuango. Según la Alcaldía de Medellín, con su esperada entrada en funcionamiento en el 2021, las transferencias de EPM a la ciudad ascenderían a cerca de 2 billones de pesos anuales. ¿En qué apuestas estructurales y de largo plazo pueden utilizarse estos recursos? Desde nuestra óptica, en una nueva visión de Medellín Ciudad Región que impulse el desarrollo departamental; en un avance acelerado de proyectos urbanos de categoría mundial, con perspectiva ambiental, de bienestar humano e inclusión social; en acelerar el plan maestro del sistema de transporte del Valle de Aburrá; en convertir nuestro modelo de educación y nuestro ecosistema cultural en el más poderoso motor de empoderamiento social del país; en atender el llamado ciudadano de darles prioridad a los servicios de salud con oportunidad y calidad; en impulsar contundentemente la innovación y las oportunidades de empleo digno. Estaremos respondiendo así a legítimas aspiraciones sociales.

* Presidenta Ejecutiva

Proantioquia