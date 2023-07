Por David Yanovich - opinion@elcolombiano.com.co

Durante su discurso de instalación del Congreso, el presidente Petro habló de hacer un gran acuerdo nacional para llegar a un consenso que permita construir una sociedad “más justa y productiva y que es el camino de la paz, de una gran Colombia, podemos hacerlo en medio de las diversidades económicas, sociales, culturales y políticas”.

En los días después del discurso, varios alfiles y defensores del presidente Petro y de su visión de la sociedad han hablado de que para lograr ese acuerdo nacional se necesita primero un acuerdo sobre lo fundamental. Esto no es la primera vez que se propone en Colombia, y tampoco es la primera vez que seguramente fracasará. El problema de fondo sobre estos acuerdos es lo que se considera como “fundamental”.

Si las grandes ideas y tendencias son lo “fundamental”, creo que no es ni siquiera necesario llamar a un gran acuerdo nacional. ¿O es que hay voces sensatas que se oponen a que en Colombia haya paz, más seguridad, un sistema de salud mejorado, una cobertura de pensiones más amplia y solidaria, un mercado laboral menos informal, un sistema tributario progresivo y que permita al estado redistribuir los recursos de manera más eficiente desde el punto de vista social? Pensaría que no. Lo que sucede es que acordar estos puntos es fácil, y lo “fundamental” no se puede quedar ahí. Lo fundamental de estas discusiones no está tanto en el propósito, sino en los medios.

Y ahí sí que se requieren acuerdos, ceder de lado y lado, debate y consensos. En nombre de lograr acuerdos “fundamentales” sobre las grandes ideas de la sociedad, no se puede pretender dejar de lado la discusión profunda sobre la forma para lograr esos objetivos finales. Esto es lo verdaderamente fundamental.

Exige decidir si la sociedad quiere lograr la paz total a cualquier costo, incluso dando gabelas injustas e innecesarias a criminales y bandidos que terminan por volverse una señal de que en Colombia el crimen sí paga; requiere decidir si la reforma laboral es para un puñado de trabajadores sindicalizados, o para flexibilizar el mercado laboral y buscar ampliar la formalidad y el bienestar para todos los trabajadores; requiere decidir si se quiere arrasar con un sistema de salud que, a pesar de sus oportunidades de mejora, ha generado tal vez más bienestar en los últimos treinta años que cualquier otra reforma social que el país haya implementado; requiere decidir si se acaba con los fondos de pensiones obligatorias o si se racionaliza un bien pensado sistema de pilares; requiere decidir si se sigue gravando hasta el límite a los mismos de siempre, o si se busca ampliar la base tributaria de este país. En fin, requiere sobre todo decidir si se quiere un modelo económico y social con un Estado entrometido en la vida cotidiana de los colombianos, o si se prefiere un Estado rector y regulador que permita a los ciudadanos ejercer sus libertades económicas, políticas y sociales, con un sistema solidario que se preocupe por los mas vulnerables.

Esto es lo fundamental. Y sería muy contraproducente que, en nombre de lograr acuerdos sobre grandes objetivos, el gobierno y sus aliados se sientan facultados para argumentar que estos acuerdos implican pasar cualquier reforma, en nombre de lo “fundamental”.