Por Adriana Senior - Comunicaciones.wic@womeninconnection.co

Hace unos días, en medio de la incertidumbre que vivimos no solo en Colombia, sino en el mundo entero, decidí escribir un mensaje para una comunidad de mujeres líderes del país. No quería sumarme al coro de la queja, sino invitar a la acción. A ese paso firme, sereno y transformador que tanto necesitamos.

Vivimos una época en la que es fácil quedarse atrapado en la frustración. Hay motivos, sin duda. Pero también hay una fuerza silenciosa que crece en quienes deciden no rendirse. En quienes, aún sin garantías, siguen creyendo en su papel en la construcción de país.

Y fue justo al escribir ese mensaje que me encontré con la historia del capibara: un animal fascinante, el roedor más grande del mundo, que convive con cocodrilos, felinos y otros depredadores... sin que ninguno lo ataque.

¿La razón? No representa una amenaza. No agrede. No huye. No grita. Solo avanza con calma. Y esa serenidad –que no es debilidad, sino sabiduría– lo protege.

Esa imagen me hizo un clic. Porque tal vez eso es lo que necesitamos ahora: una energía que no impone, pero que transforma. Una forma distinta de estar presentes. Un liderazgo distinto. Una ciudadanía distinta. Hoy Colombia no necesita más rabia. Nos necesita ocupados, movilizados, conscientes. Con acciones claras, palabras que edifiquen, presencia que inspire. Con la capacidad de animar a nuestros equipos, a nuestras comunidades, a los jóvenes... a creer, a actuar, a prepararse para votar con conciencia en el 2026.

Esa acción puede comenzar con algo tan simple como tender un puente entre dos posiciones opuestas, o acompañar a alguien en medio de la incertidumbre. O también, sostener una idea transformadora aunque aún no sea tendencia. Todo eso también es liderazgo.

No podemos quedarnos atrapados en la angustia ni en el pesimismo. Eso solo nos paraliza. Y lo que el país necesita es movimiento con propósito.

No se trata de negar lo que duele. Se trata de no instalarnos en la queja. De recuperar el poder de hacer.

Cada quien, desde donde esté. Quien lidera un equipo. Quien emprende. Quien enseña. Quien cuida. Todos podemos aportar. Todos podemos influir. Porque Colombia nos necesita despiertos, firmes y unidos. Y no para gritar más fuerte, sino para caminar con más sentido.

Como el capibara. No es casualidad que otras especies lo sigan. Lo hacen porque su sola presencia baja el ruido. Y en un mundo sobresaturado, eso es oro.

Necesitamos más líderes tranquilos pero implacables. Más personas que no se rinden, pero tampoco se desgastan odiando. Que no imponen, pero inspiran.

Porque no se trata de ser invencibles... sino de ser tan coherentes, tan constructivos, tan enfocados... que nadie pueda ignorar lo que representamos.

Y tal vez, como el capibara, logremos transformar el entorno... no con garras, sino con presencia.

*Presidenta Corporación Colombia Internacional