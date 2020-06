Alegría

Hace más o menos dos años, comenté en este mismo espacio un libro bellísimo que escribió Manuel Vilas, “Ordesa”; desde entonces, empecé a seguirle los pasos con algunos de los libros que me había perdido y pude conseguir: “Setecientos millones de rinocerontes”, “España”, “El luminoso regalo”, y ahora, su última novela, “Alegría”, que aún no sé si es igual de bella a esa primera historia que me llevó a quererlo, e irremediablemente seguirlo hasta siempre, o es mucho más.

La escritura de Vilas es corta,...