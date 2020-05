En declaración a Caracol Noticias, Marta Lucía Ramírez dijo: “No es estar atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno, si no qué hacemos para que el país progrese”.

Este mensaje puede tener dos connotaciones, una de ellas puede ser que la vicepresidenta está incitando a la gente a salir a trabajar y exponerse en las calles, lo cual sería gravísimo, pues todas las personas tenemos derecho a salvaguardar nuestra vida. Más aun, en una emergencia sanitaria, la prioridad deben ser la vida y la salud, no la economía, como lo ha dado a entender la vicepresidenta.

Lo que no está teniendo en cuenta es que casi la mitad de la población trabaja desde el sector informal, muchos trabajan en la calle, y como todos debemos respetar el confinamiento estas personas están imposibilitadas para trabajar, para ellos no existe el teletrabajo como alternativa.

La segunda posible interpretación que podemos dar a esta declaración es que trata de eximir de esta carga al gobierno, lo cual es grave, viniendo de alguien con el segundo cargo más importante en la Rama Ejecutiva. El gobierno debe atender esta emergencia, brindando garantías para que todos podamos cumplir las medidas de aislamiento de manera digna. Entonces, ¿por qué si el rol del Estado es proteger los derechos de la población, nuestra vicepresidenta se pronuncia con unas palabras tan controversiales? Dos posibles razones: carece de empatía alguna, o no entiende bien la función del gobierno y por tanto no debería ocupar el cargo que ocupa. ¿Por qué entonces sí decidieron ayudar a las empresas y bancos? Como lo hicieron en su momento con Avianca y con el banquero Sarmiento Angulo. En medio de esta crisis hay recursos para mejorar la imagen del presidente, comprar camionetas para los magistrados, tanquetas para el Esmad. Pero cuando se trata de las necesidades del pueblo se quitan la responsabilidad de encima. Se le volvió costumbre hacer comentarios fuera de lugar, y luego decir que sacaron el comentario de contexto. Claro está que Marta Lucía no es la persona más conveniente para usar esta palabra, teniendo en cuenta que ha trabajado 30 años en el gobierno viviendo a costa de nuestras contribuciones a la hacienda pública. Los sueldos de los funcionarios son pagados con nuestros impuestos, tiene sentido que con esta crisis nos devuelvan parte de esos recursos para atender la emergencia. ¿Quiénes son los verdaderos atenidos?.

