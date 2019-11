Camanchaca

Manuel Castells es sociólogo y economista catalán, catedrático de Sociología y Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, director del Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona, ha trabajado además en las de París, Madrid y Oxford. Acaba de publicar con Fernando Calderón el libro “La nueva América Latina”. Castells pasó por Chile y Argentina y sus palabras sirven para reflexionar sobre lo que nos pasa, en un momento en que necesitamos escuchar nuestras pulsiones para reflexionar críticamente. Sabemos que la descomposición de los sistemas políticos democráticos puede llevar a cualquier salida.

“Vemos crisis constantes, no ya económicas, sino crisis de legitimidad política que se resumen en una sola cosa: la gente no cree en quienes gobiernan, en quienes la representan, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, en nada ... Es un fenómeno global, pero en América Latina las instituciones democráticas son aún más débiles. Cuando la gente no aguanta más o tiene problemas con las condiciones de vida y no hay salida institucional porque los canales están cerrados o la gente no cree en ellos, entonces va a la calle ... Hay corrupción del Estado, hay destrucción de los propios partidos políticos, y actores políticos que se destruyen los unos a los otros, utilizando la destrucción de la confianza política en el otro. Pero eso luego te llega a ti, y todos pierden porque nadie se fía de nadie”. dijo a La Nación de Buenos Aires.

Añadió, “el principal reproche que le hace (la gente) al sistema político es que la clase política, como tal, se ha constituido en un mundo cerrado en sí mismo, un club cerrado en el que no entra nadie que ellos no quieran ... según la última encuesta de Naciones Unidas, realizada hace dos años, el 83 % de los ciudadanos de América Latina no cree en ningún partido político. El dato de 2008 era 58 % ... hace tiempo que la mayoría no se fía de nadie”.

“El comportamiento humano en general, y no solo político, está guiado por emociones, no por razonamientos. Eso viene luego. Las emociones determinan qué razonamientos buscamos ... la gente busca las informaciones y construye su imaginario en función de lo que sienten y lo que quieren creer. Lo que hacen las redes sociales es activar una respuesta de la gente que está sintiendo algo, más que pensando algo. Puedes llenar las redes de mensajes, pero si las personas no los reciben o no se los creen, no actúan ... ¿Por qué ganan las redes? Porque la credibilidad es de ellas, pero no de “las redes” sino de “mi red”. Es la red fragmentada: mis amigos o los que yo quisiera que fueran mis amigos ... solo crees lo que vas a buscar en tu segmento”.

Concluye Castells, “la región está en la camanchaca, que es una palabra aymara, que significa oscuridad. Es el nombre de una niebla en los valles andinos, muy espesa, que aparece solo de vez en cuando. No es blanca, es negra. Además es absolutamente densa, penetra los pulmones y te asfixia ... en la camanchaca pierdes el sentido de la orientación. No ves, no sabes dónde estás, no puedes respirar”.