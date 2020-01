Cambio de tercio

Me contaba el doctor Jota Emilio Valderrama (QEPD) que tenía un gran amigo santuariano a quien llamaban “Piquiña”. Cuando Jota iba en correría política por Santuario y sus veredas, al llegar a la finca de Piquiña, lo recibían con suculentos almuerzos para muchos comensales, bebidas y trago.

Jota Emilio sabía que Piquiña y su hermano, el doctor Édgar Zuluaga, tenían muchos amigos conservadores, pero todos votaban con los “notables” del Directorio Conservador. Jota había fundado el ala Progresista del Partido. Un día le dijo Jota a Piquiña:

- Ve hombre Piquiña, no me atendás con almuerzos y bebidas. Yo te agradezco mucho. Pero, ¿por qué más bien, me ponés tu gente a votar conmigo?

- Mirá Jota, es mejor dejar las cosas así. Sigamos de amigos. Almorzamos juntos y votamos separados. Es que uno volteado tiene que hacer mucha pirueta pa que le crean.

Estuve en la posesión del doctor Juan David Palacio Cardona, como director del Área Metropolitana y quedé sorprendido de la calidad de las personas en el recinto. Además de los ocho alcaldes del Valle de Aburrá, que conforman la junta del Área y la familia del doctor Juan David, un grupo de magistrados de las altas cortes, que resultaron lectores de mi columna. No me encontré ni con Gustavo Petro, ni con Sergio Fajardo. Nadie me miró mal, y por el contrario, me sentí muy bien acompañado.

Así que, sin comprometer mi voto ni dar ninguna voltereta política, resulté con más amigos en la Alcaldía de Medellín, que los senadores de mi partido que negociaron avales y trasladaron votos para quedar mal y sin resultados.

El alcalde es un hombre joven que acaba de ganar su elección con la mayor votación que se haya presentado jamás en Medellín. Así que los que le han criticado los nombramientos de Álvaro Guillermo Rendón, Juan David Palacio y Alberto Uribe Correa, déjenlo quieto que el alcalde es él.

Para qué “cazatalentos” si hay un alcalde nominador. El doctor Quintero ya conoce a Álvaro Guillermo Rendón. Trabajaron juntos y se conocen. Alcalde mata “cazatalentos”. Su relación es de jefe, confianza, conciencia, trabajo o renuncia. Punto. Vamos por Medellín y Antioquia.

Al doctor Alberto Uribe le hicieron el mejor homenaje al dejarlo como asesor de la Alcaldía. Un sabio presentando exámenes de sangre y orina a los sesenta y pico, para ganarse, como secretario, la tercera parte de lo que se gana con su pensión, no se justifica. Pregúntenle a Piquiña.

ÑAPA: A la infinidad de reclamos por las mentiras, falsedades y desaciertos de la “telebobela” Bolívar, que pasaron por Caracol, los productores y el canal respondieron que Bolívar es una novela, en la que los autores son libres y no tienen que ceñirse a la historia. Lo malo es que la gente que no conoce la historia, cree que todas las falsedades que se expresaron en ese “culebrón” de mentiras, sean ciertas. Se desinformó a la gente, se ofendió la memoria de los próceres, especialmente a los patriotas y héroes neogranadinos, es decir, a los colombianos.