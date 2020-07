Carta a tus pezones

Mientras todo termina, yo estoy aquí, mandando carticas de amor, me digo, y me da igual, la vida necesita salvarse de alguna manera. Y entonces empiezo, con la venia de Ramón Gómez de la Serna, culpable de tantos senos vistos. Junto entonces las palabras que serán para ti y me dedico a recordar tus senos.

Son los senos más perfectos que he visto en mi vida. Sí, lo sé, es un lugar común, pero los adjetivos son los adjetivos y para mí son perfectos, no les cambiaría nada: el tamaño, la forma, la dureza,...