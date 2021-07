¡Cien veces gracias!

Llego tarde a la celebración del Día del Padre. Pero no he dejado de pensarlos, que conste en el acta. Y como no todos los homenajes tienen que estar regidos por Fenalco, hoy les dedico este espacio, inspirada en cien razones para la gratitud, en cien idiomas diferentes, que unos hijos ya grandes expresan a su padre en un libro que honra su existencia y habla del desempeño en su rol.

En este listado, sin dar nada por sentado, reconfirman que no hay que ser un superhéroe ni hacer cosas extravagantes...