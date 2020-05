Confusiones enfermizas

Por Mateo Ramírez Vargas

Universidad Pontificia Bolivariana Comunicación - Periodismo, semestre 7mateo.ramirezv@upb.edu.co

No señores, no se confundan. Gustavo Petro no es la izquierda y la izquierda no es Gustavo Petro. Pero para algunos no gustar ni de Petro ni de Uribe es ser de “centro” o ser un irresponsable y pusilánime falto de crítica, indiferente ante la realidad del país.

Esto es curioso. Por un lado, el “centro” es la corriente política más inviable e incoherente, puesto que se escudan en...