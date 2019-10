Desde el día en que estrené mi cédula, recuerdo por quién he votado para la Presidencia, la Alcaldía y la Gobernación. La memoria me falla con algunos congresistas. No tengo ni idea de por quién voté para el Concejo en las elecciones pasadas o en las previas. Mis diputados habitan el mismo olvido.

He aguardado con paciencia el “Tin-marín-de-dó-pingüé” ajeno en los cubículos de votación: son tantos los aspirantes a Concejo (276 candidatos compiten por 21 curules) y Asamblea (208 por 26) –con sus respectivas propuestas para analizar– como limitado el espacio en los medios de comunicación para darlos a conocer. Entre las múltiples funciones de ambas corporaciones está la del control político: si los ciudadanos tuviéramos claro de qué se trata, jamás nos atreveríamos a asumir nuestro voto a la ligera.

Tan importante como elegir quién asciende al poder es reconocer quién puede marcarle límites: basta con repasar la lección que dejan el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Luis Pérez...

Un Concejo que no cuestiona los viajes al exterior ni la inversión en publicidad de un alcalde, que aplaude sus despliegues mediáticos de capturas mientras la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes no mejora: ¡incumple! Afirmar que todo el Concejo de Medellín ha actuado como porrista de tribuna sería una generalización irresponsable: cito dos ejemplos de control político disciplinado, Luz María Múnera (Polo Democrático Alternativo) y Paulina Aguinaga (Centro Democrático).

Por otro lado, a la actual Asamblea de Antioquia la recordaremos por ser la responsable directa del nombramiento del contralor Sergio Zuluaga, inmerso en el proceso judicial de presunta red de corrupción en asocio con varios alcaldes. El mismo a quien le realizaron cirugías estéticas en un hospital público, el que invadió temporalmente el lote de Space, el del falso doctorado.

Para el Concejo, vale la pena estudiar con juicio las propuestas del movimiento de mujeres Estamos listas (la búha con alas abiertas en el tarjetón), Paula Tamayo (AlianzaVerde#15), Simón Pérez (#TodosJuntos5) y Daniel Duque (#AlianzaVerde#1).

Para la Asamblea votaré por quien ejerza el control político y, además, se comprometa abierta y decididamente con la restitución de tierras. ¿Por qué? De acuerdo con los datos procedentes de sentencias judiciales y de la Unidad de Restitución, sistematizados por la Fundación Forjando Futuros, Antioquia registra 21.272 solicitudes de restitución. Se han resuelto 1.387 casos, es decir, 6,5 %. Nuestro departamento registra 651.482 hectáreas abandonadas o despojadas: en ocho años de la Ley 1448 han sido restituidas 16.030, esto es, tan solo 2,5 %.

(Solo Medellín, el centro del poder regional, acumula 1.005 solicitudes de restitución de tierras sin sentencias).

¿Será que el Estatuto de oposición, próximo a estrenarse en las regiones, agitará el control y los debates?

Para Alcaldía y Gobernación se vota con la ilusión de que el máximo despacho municipal y departamental sea ocupado por quien uno considera el/la mejor aspirante; a Concejo y Asamblea, no solo con la sospecha de que eso podría no suceder: el mejor corporado es quien tiene la capacidad de controlar con independencia al mandatario de su propio partido o tendencia política.

Posdata: El sacerdote Luis Carlos Salazar entuteló para que salga de las librerías “Dejad que los niños vengan a mí”, del periodista Juan Pablo Barrientos. ¿A qué teme si “la verdad os hará libres”?.