Contemplar

Conocí los textos de Pablo d’Ors en un viaje de estudio, me los presentó una amiga española, devoré algunos de sus libros. Ayer un amigo me envió el enlace a una de sus charlas recientes que está en YouTube. Dice d’Ors que “sometemos el ocio a la misma lógica que sometemos el trabajo”, para no hacerlo deberíamos aprender a contemplar, a no hacer nada.

“La quietud es el silencio del cuerpo. Como la mente debe silenciarse, también el cuerpo debe hacerlo”, la riqueza que habita en el ocio es infinita...