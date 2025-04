Por maría bibiana botero carrera - @mariabbbotero

Seis de cada diez personas en el mundo sienten que el sistema trabaja en su contra. Así lo revela el Barómetro de Confianza 2025 de Edelman, al introducir el concepto de “crisis de agravios” para describir el creciente descontento hacia instituciones como los gobiernos, los medios, las ONG y, aunque en menor medida, también las empresas. La confianza global sigue estancada: el índice global de confianza permanece en 56 puntos sobre 100, clasificando a la mayoría de las instituciones en el rango de neutralidad o desconfianza.

Esta crisis no es solo percepción: es una herida en el tejido social. Contiene en su interior la creencia de que las instituciones priorizan intereses particulares —los de las élites— mientras la ciudadanía enfrenta dificultades crecientes. Fenómenos como la globalización, inflación, automatización y discriminación, han exacerbado la sensación de abandono. Es inevitable preguntarse: ¿A quién beneficia la destrucción de la confianza en las instituciones? ¿Qué pierde la sociedad ante el descrédito de las mismas?

De ese sentimiento de agravio preocupa, entre otras cosas, la reivindicación de formas de “activismo hostil” entendidas como desinformación, ataques en línea o amenazas. En efecto, el 40 % de las personas que se sienten agraviadas aprueban el uso de acciones extremas —como la violencia — para impulsar el cambio. Cuando se pierde la confianza, el diálogo se fractura y el miedo reemplaza al optimismo.

Colombia no es ajena a esta tendencia. Hoy registra un índice de confianza promedio de 47 puntos en las instituciones clave: negocios, gobierno, medios y ONGs, esto la ubica dentro del rango de desconfianza (por debajo de 50), muy inferior al promedio global de 56. En el caso de las empresas, aunque no ajenas a la crítica, estas continúan siendo las organizaciones más confiables en Colombia: con un 63% se posicionan como la institución con mayor credibilidad, seguida por los medios de comunicación (44%), las ONG (52%), y el Gobierno, con apenas un 35%. Significativo este hallazgo por la responsabilidad que supone: si son las empresas las que cargan con este capital simbólico de la confianza, no pueden limitarse a cuidar solo sus balances. La tarea está también en asumir un rol más activo y público.

Otros datos que explican la posición de Colombia: el 63% de las personas dudan de la credibilidad de las noticias, navegamos en un mar de desinformación; y sólo el 36% de los encuestados cree que la próxima generación vivirá mejor. El miedo le está ganando a la esperanza. El futuro no parece ilusionar, por el contrario, atemoriza.

Estos datos nos tienen que doler. En la mayoría de los países desarrollados, menos del 20% cree que la próxima generación tendrá un mejor lugar para su futuro y crece la creencia de que el bienestar es suma cero, que la oportunidad de otros implica una pérdida personal. Hoy, que se están creando incentivos para retroceder y devolver el compromiso de las empresas con algunas de las causas más importantes de la agenda global, nos tenemos que mantener firmes con el propósito. e demanda más acción empresarial y un rol activo frente a los desafíos sociales. Las empresas no están en el vacío, y la confianza, como uno de sus activos, se cultiva, se repara y se construye con coherencia.

Recuperar la confianza es condición para avanzar como país. Cuando hay confianza, hay optimismo y prosperidad colectiva.

Presidenta Ejecutiva Proantioquia.