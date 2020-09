¿De quién es el muerto?

La Policía no es la enemiga. Se lo dice alguien que fue golpeado por ocho agentes antidisturbios a la salida de un partido intrascendente de mi Real Madrid por el simple hecho de estar en el sitio y momento equivocados. La manta de palos que recibí por encontrarme con un grupo de amigos tomando unas cervezas junto al Bernabéu cerca a unos ultras que lanzaban botellas a los agentes aún me duele. No solo me dejaron los brazos con los que me cubrí la cabeza amoratados durante una semana, sino que además...