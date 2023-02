Recuerdo su mirada, sus ojos azules, su sonrisa, esa perspicaz sonrisa que se agudizaba cuando alguien me preguntaba ¿Catica qué vas a hacer cuando seas grande? Una pregunta que mientras crecemos se hace más frecuente, una pregunta obligada a los jóvenes que están terminando su bachillerato, una pregunta que se hace desde la bondad de preocuparse por el futuro de quienes queremos, pero una pregunta mal formulada. Como él siempre la tuvo clara, cada vez que me hacían esa pregunta, se acercaba y me susurraba– recuerda que la pregunta no es ¿Qué quieres ser cuando seas grande? la pregunta es ¿Catica y tú quién quieres ser? No te centres en el qué serás, sino en quién serás y el mundo te llenará de posibilidades.

El “Qué” nos trae una reflexión sobre diplomas, universidades y estatus sociales, el “Quién” nos invita a reflexionar sobre ese rol activo que tendremos en la comunidad, a pensar sobre nuestro legado, lo que dejaremos en el mundo, por lo que seremos recordados. El “Qué” nos pide que elijamos un conjunto de conocimiento académico estipulado y predeterminado por la sociedad; el “Quién”, nos invita a trabajar y desarrollar el conjunto de valores, capacidades y propósitos que direccionarán nuestra vida. El “qué” es una invitación a vernos como un rotulo, el “Quién” es un llamado a que exploremos lo que nos hace vibrar, el “quién” hace parte de la ecuación de la felicidad y como lo indica Shawn Anchor en su libro The Happiness Advantage -La ventaja de la felicidad- la felicidad es uno de los componentes imprescindibles del éxito. Una sociedad que encuentra sus raíces en el éxito desde la felicidad de sus individuos es una sociedad que logra vivir en armonía y consiente de las individualidades que permiten el colectivo.

Hay preguntas que se repiten mientras crecemos marcando nuestro camino, las mismas determinan lo que somos como personas y como sociedad. Quizás es hora de cambiar el qué quieres ser por el quién quieres ser, la diferencia no es sutil, la misma nos lleva de una fijación material a un cuestionamiento sobre propósitos. En una sociedad materialista y de consumo que lleva mucho tiempo enfrascada en los qué, ya es hora de que empecemos a cuestionarnos por los quienes, y quizás así podamos disfrutar de una comunidad orientada a la cooperación, la compasión y la armonía, para sembrar así una semilla de conciencia colectiva que nos ayude a germinar en una sociedad en donde el valor de las personas no sean las cosas materiales, los cargos rimbombantes o las cuentas bancarias, una sociedad en donde el liderazgo este basado en la imagen preliminar que tuvimos de nosotros mismos en la infancia y así podamos mirarnos al espejo y encontrar al ser humano que soñamos ser cuando teníamos 5 años.

Como dice el proverbio griego: “Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán”. Por eso la invitación hoy es a pensar quienes queremos ser