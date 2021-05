Desbloquear el emprendimiento

Querido Gabriel,

“Como siempre, soy optimista. Si la situación no mejora, en realidad no me debo preocupar de más porque estoy haciendo todo lo que está a mi alcance”, dijo por chat mi hermano, el emprendedor, cuando estaban comenzando los bloqueos derivados del Paro nacional. “Necesito despachar a Bogotá y a las demás ciudades. Ahí tenemos unos recursos para aguantar, espero no tener que usarlos...”, me contaba esta semana.

Santiago representa, para mí, a cientos de miles de emprendedores colombianos....