Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

El primer libro que leí de Ferdinand von Schirach fue “Crímenes”, luego llegó “Culpa”, después “Tabú”, “Terror”, “Castigo”, libros de una palabra, cortos todos, pero con una contundencia, con una capacidad de interferir en lo que creemos y demostrarnos que los peores criminales también son seres humanos. Y cómo no intentar hacer esto, Von Schirach es uno de los abogados penalistas más reputados de Alemania, que se hizo escritor exitosísimo tratando de palear el insomnio y fumando lentamente cigarrillos. Von Schirach también ha tratado de comprender los pecados de su abuelo, Baldur von Schirach, un aristócrata culto y rico que se dejó encantar por nada más y nada menos que Adolf Hitler. Pero como dice el escritor: “La culpa de mi abuelo es la culpa de mi abuelo”, tremenda reflexión, más cuando los seres humanos andamos cargando con todos los asuntos familiares y, al parecer, a veces olvidamos que también somos individuos, con ganas de hacer, de la mejor forma, nuestra propia vida.

El libro más reciente de Ferdinand se llama “Café y cigarrillos”. Cortísimo, como todos sus libros, nos lleva por un café, el lobby de un hotel, un restaurante donde se desprenden las intimidades de una mujer que acaba de firmar su testamento, incapaz de olvidar a su único verdadero amor, que no fue ninguno de sus dos maridos. Cada relato es una pequeña conversación, una anécdota cargada de simples reflexiones o de momentos épicos y diversos, una invitación insistente desde sus lecturas y sus casos a comprobar que en la vida no siempre hay metáforas.

“Durante veinte años he defendido a asesinos y homicidas, he visto habitaciones manchadas de sangre, cabezas cercenadas, órganos sexuales arrancados y cuerpos descuartizados. He hablado con hombres que estaban al borde del abismo, desnudos, destrozados, confusos y horrorizados de sí mismos, y después de todos estos años he comprendido que la pregunta de si el ser humano es bueno o malo es una pregunta absurda. El ser humano puede serlo todo: componer “Las bodas de Fígaro”, construir la Capilla Sixtina, descubrir la penicilina, o bien librar batallas, violar y asesinar. Y siempre se trata del ser humano, ese ser resplandeciente, desesperado, vejado”.

Pero no todo es tan obscuro como parece, hay historias que son pequeñas lecciones de vida, recuerdos de lo simple, de los sueños, de esos amores que se tuvieron de verdad a pesar de las circunstancias, de la felicidad, ¿cuándo la hemos tenido en esta vida? Vivir no es una obligación, cada uno fracasa a su manera, pero en estas historias la música, el cine, los libros, las conversaciones espontáneas o quererse a uno mismo pueden ser un buen asidero para entender de qué está hecho esto tan complejo que es el ser humano.