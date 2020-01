Directores, permitan que sus personajes gay sean gay

Por Kat Jercich

redaccion@elcolombiano.com.co

Cuando estaba en bachillerato, un grupo de amigos y yo compramos boletos para ver “Las Crónicas de Narnia” y luego, discretamente, entramos a “Brokeback Mountain” al otro lado del pasillo, tratando de parecer lo más relajados posible. Funcionó. Ningún empleado nos detuvo, y pudimos ver una rara historia de amor queer en la pantalla grande. Hoy, casi 15 años después, las personas LGBTQ tienen más opciones. “Moonlight”, La apasionante historia de Barry Jenkins sobre la edad adulta de un hombre negro queer, ganó el Premio de la Academia a la mejor película en 2017. “Retrato de una dama en llamas”, sobre dos mujeres que se enamoran en la Francia del siglo XVIII, ha generado un gran revuelo desde su presentación en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. “Rocketman”, sobre el ascenso de Elton John a la fama, presentó una escena de sexo entre los actores que interpretan al músico y su manager. “Love, Simon” fue extremadamente linda, extremadamente gay y extremadamente PG-13, por lo que los adolescentes queer no tenían que comprar un boleto para la película del lado.

Dado el éxito de las historias de amor queer, se me hace que es tonto cuando los creadores esperan hasta después para revelar que sus películas tenían personajes LGBTQ, o permanecen intencionalmente vagos sobre si existen o no. Tomé por ejemplo los pensamientos de la directora Elizabeth Bancks sobre el personaje de Kristen Stewart en la nueva película “Los ángeles de Charlie”. Como parte de su tour de prensa en noviembre, la Sra. Banks le dijo a un periodista que el personaje de la Sra. Stewart “definitivamente es gay” y le dijo a The Advocate que permitir que coqueteara con mujeres era “bastante importante” tanto para ella como para la actriz.

Pero coquetear es un gesto cómicamente pequeño. Si bien es probable que un veinteañero capte lo queer que es Stewart, los avances románticos de ella son tan sutiles que una audiencia mayor y más recta podría ignorarlos por completo. Es difícil no suponer cínicamente que esa era la intención del director: atraer a audiencias más progresistas sin alienar a las conservadoras.

Para ser claros, me encantaron los “Ángeles de Charlie”. Disfruto del subtexto, ya sea intencional o no, y puede ser divertido y gratificante reconocer lo extraño donde las personas heterosexuales podrían no verlo. A veces, parece un código secreto para un club para el que solo otros queers tienen la contraseña. Sin embargo, con el tiempo puede ser agotador escuchar a los creadores y directores asegurar al público después del hecho de que lo queer existe en su trabajo; al parecer no querían dar el paso final de ponerlo en la pantalla de manera significativa.

Claro que esto no se limita a las películas. J.K. Rowling les aseguró a los lectores que el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, era gay, mucho después de que los libros de Harry Potter fueran publicados, información que a su vez no estuvo explícita en la película “Fantastic Beasts” sobre la vida temprana de Dumbledore.Autostraddle, un sitio web queer enfocado en mujeres y personas no binarias, publicó un resumen en septiembre de todos los programas de televisión que necesitan “inclinarse hacia la verdad”, incluido “Doctor Who”, cuya ahora protagonista femenina está casada con una mujer pero aún ni la ha besado en la pantalla.

La elección de presentar significativamente a las personas LGBTQ en los medios de comunicación, al darles a los personajes principales historias queer, tiene un impacto real, especialmente en niños y adolescentes. Las representaciones de las relaciones entre personas del mismo sexo en la pantalla pueden ser beneficiosas para el bienestar psicológico de los jóvenes queer. Los modelos LGBTQ a seguir en los medios de comunicación influyeron en la identidad de las personas queer hasta su edad adulta. Por el contrario, sugerir implícitamente que hay algo vergonzoso o arriesgado en ser queer puede influir en nuestros propios sentimientos.

Esto me vino a la mente cuando vi las noticias de prensa de “Frozen 2”. Antes del lanzamiento de la película, muchos fans especularon que los sentimientos de Elsa de ser extraña o tener que esconderse de su familia reflejaban intencionalmente algunas experiencias queer. Algunos incluso comenzaron una campaña para “conseguirle una novia a Elsa”. La codirectora de la película, quien también es directora creativa en Walt Disney Animation Studios, respondió, primero diciendo que Elsa está “diciéndome a dónde debe ir, y nos seguirá diciendo”, añadiendo más tarde que “no hay límites para los personajes que podemos tener”. Elsa no consiguió novia en “Frozen 2”. ¿Qué habría sucedido si lo hubiera hecho? Estudios internacionales tal vez habrían censurado la película, arriesgando las ganancias de Disney en el exterior. Pero los millones de jóvenes viendo la película podrían haber tenido confirmación de que ser LGBTQ merece la inclusión.

Para mí, eso vale la pena.