Por Juan David Escobar Valencia - redacción@elcolombiano.com.co

Malpensado lector o lectora de esta columna, no estoy refiriéndome a esa parte del cuerpo humano. Aunque la verdad sería interesante saber por qué el cuerpo humano decidió que algunas de sus partes vengan por duplicado en vez de una más grande, como orejas y ojos, y la boca, respectivamente. Aunque el mensaje está claro: hay que oír y ver dos veces y hablar la mitad.

Tener dos ojos supongo que tiene sentido porque amplía espacialmente el rango de percepción, y la mezcla estereoscópica de dos fuentes simultáneas permite una conclusión más potente y tridimensional de la realidad percibida. Tener dos en vez de una puede ser también una cuestión de seguridad, y tampoco crea lector malpensado, que estoy haciendo una apología de la poligamia. La redundancia de un ojo de repuesto resulta tranquilizadora. Si no me cree, pregúntele al cíclope Polifemo cómo fue su vida después de que Odiseo y sus compañeros que no fueron devorados, le atravesaron su único y gran ojo con una estaca de olivo.

¿Será mejor tener dos instrumentos que uno solo más grande? Como en muchas cosas en la vida, la mejor respuesta es: “depende”; e intentar explicarlo requerirá de tener dos columnas, o una más grande, ninguna de las cuales me las concederá el periódico. Exploremos algunos ejemplos en distintos ámbitos.

En física la desconcentración de la fuerza tiene un costo y por ello en estrategia una fuerza concentrada en determinadas circunstancias puede superar a un adversario desconcentrado que incluso tenga superioridad numérica, como lo sabía el Almirante Nelson en la Batalla de Trafalgar. En el mundo de las empresas ¿será mejor tener un solo cuerpo de ventas grande, o tener dos más pequeños? Uno podría arriesgarse a decir que si no se pisan las mangueras, tienen nichos de mercados distintos y ambas están sometidas a las mismas reglas, dicha división podría ser buena. Pero ¿qué pasa si una de ellas cumple las reglas y la otra no lo hace porque lo importante es facturar, sea como sea? ¿No generará problemas y graves fricciones internas con delicadas consecuencias posteriores?

Para quien la ley y la ética son obstáculos indeseables, es útil. Si necesita ejemplos recuerde la dictadura venezolana que tiene un ejército supuestamente subordinado a la ley, y otro particular, como son los “colectivos”, con patente de corso para hacer y deshacer, y que es lo que se está cocinando en nuestro país.

Igual es el caso de Putin, que desde hace años lo hace, pero ahora en Ucrania sin ningún recato, usando la fuerza mercenaria y paramilitar del grupo Wagner, conformado especialmente por delincuentes sacados de la cárcel con la promesa de quedar en libertad, pero que ahora ha entrado en corto circuito con las fuerzas regulares del ejército ruso y explicarían parte de la incapacidad para haberse tomado definitivamente la ciudad de Bakhmut, y de seguir acentuándose esta pelea interna, aumentaría los factores en contra del propósito de tomarse a Ucrania.