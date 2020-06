Educación de segunda

No es una noticia de 1920. No. Es de 2020, siglo 21 y de una región cuyos gobernantes llevan años diciendo que es la más educada o, al menos, que la educación es lo más importante: por la pandemia del SARS-CoV-2, estudiantes del departamento no podrán volver a clases aunque quisieran.

495 sedes educativas en todas las regiones no cuentan con agua potable. Entonces ¿cómo empezaron así el año escolar? Un abuso con los niños y jóvenes y con sus profesores.

Es el último dato sobre carencias en las instituciones...