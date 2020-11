El año de la vivienda

Por Jonathan Malagón*

Hace una semana, Galería Inmobiliaria publicó las cifras de ventas de vivienda correspondientes al mes de octubre de 2020. Por primera vez en la historia, en Colombia se comercializaron más de 20 mil viviendas VIS y no VIS, sin duda alguna una excelente noticia para el país. En particular, sobresalen los buenos resultados de la vivienda de interés social, que con 13.991 unidades comercializadas registraron el récord histórico para este segmento. Las ventas no VIS, por su parte,...