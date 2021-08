El “enemigo imaginario”

Las opiniones de los analistas políticos sobre el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China no solo son variados, sino poco coincidentes. El tema en la realidad es opaco y las declaraciones de lado y lado no parecen reflejar posiciones diáfanas o, al menos, están diseñadas justamente para generar inquietud o zozobra. Todo ello es válido en política, pero no es útil para la toma de decisiones de los terceros que, siendo afectados por este fenómeno, se encuentran paralizados en la espera de encontrar una luz al final del túnel.

Tanto Washington como Pekín saben bien hacia dónde dirigen sus derroteros, pero la manera de explicitarlo pretende confundir al otro o mantenerlo es ascuas. Los aliados de cada lado, quienes son igualmente víctimas...