El esfuerzo por comprender

Las charlas con John, el escritor y barbero de Oviedo, son algunas de las que encuentro más entretenidas y esclarecedoras. En mi último paso por su silla, conversamos sobre el paro nacional. “El problema, hermano, es que no sabemos hablar de política”, me dijo. “Desde la infancia nos enseñan que es mejor no hablar de este tema ni de religión, entonces ¿cómo nos vamos a entender?”. Comentar acerca de política no significa necesariamente hacerlo respecto a partidos, líderes, o discusiones en el Senado....