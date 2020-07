El flujo de la vida

Hace una semana mi papá me llamó desde Italia en la madrugada. Me sorprendí. Mi papá no suele llamarme y menos en la madrugada. Por lo habitual soy yo quien llama a mis padres, generalmente el domingo por la mañana. Algo tiene que haber pasado, pensé. Efectivamente. “Tuvieron que operar a tu mamá de urgencia, pero nada grave”, me dijo. Un montón de preguntas se me vinieron a la cabeza al escuchar aquellas palabras. Quería conocer los detalles, también para controlar la preocupación que me había asaltado....