El hombre, la mujer y la vaca

El libro estaba ahí, en el anaquel empolvado del anticuario. Como muchas de las cosas valiosas, un montón de artículos inútiles lo cubrían. Luego me quedé pensando que en el fondo no hay nada inútil, siempre alguien quiere eso que uno desprecia o descarta, más en un anticuario. Eso pasa con los libros, de otra forma, ese librito precioso, esa primera edición de “El hombre, la mujer y la vaca” (editorial Bedout, 1960), de mi siempre admirada Rocío Vélez de Piedrahíta, no me hubiera costado sino tres...