EL PARO DE LAS MENTIRAS

Un amigo que trabaja conmigo tiene su manera de expresarse bien simpática y poco a poco le he ido cogiendo el hilo para entenderle. Un día me dijo:

--Patrón, tengo que ir a Mutatá por veneno para formigar los potreros.

Otro día me cuenta que se le dañó la guadaña. “Don Raúl, voy a buscar el compositor a ver si me arregla la guaraña”.

Pero yo disfruto con los pequeños errores de mi amigo, a quien es fácil de entender su leguaje sencillo y me río interiormente. Lo que no he podido entender es a los mamertos que están organizando el paro del 21 de noviembre.

En la motivación del paro, los organizadores dicen que van a marchar contra reforma tributaria, contra la rebaja de las pensiones, contra la rebaja del salario mínimo, contra el alza de tarifas en servicios públicos y transporte.

Pues bien, el Gobierno ha salido a desmentir todos esos engaños. Ni se ha presentado ninguna reforma tributaria ni laboral ni se va a rebajar el salario mínimo ni se van a incrementar las tarifas en servicios públicos ni se va a constreñir el derecho a la protesta pacífica ni se va a aumentar la edad de jubilación ni se van a rebajar las pensiones.

Son tan torpes y embusteros, al mejor estilo de Akerman, de sacar discursos viejos del presidente Duque y de Álvaro Uribe de hace dos años cuando ellos invitaban a marchar contra el Gobierno de Santos, con la fecha del 21 de noviembre del 2019, como si el pueblo colombiano se fuera a tragar que el propio presidente y el expresidente, pudieran invitar a marchar contra su propio gobierno.

Así son de torpes estos mamertos, que nos recuerdan al dictador venezolano con sus famosas frases de “antes que la muerte prefiero morir”.

Lo peor de todo es la incitación a la violencia que están haciendo los comunistas que encapuchados salen en videos por las redes anunciando que van a quemar el metro de Medellín, una joya emblemática del transporte de Antioquia que todos los antioqueños queremos y cuidamos como queremos y cuidamos a Empresas Públicas.

Que no se equivoquen los que intenten hacerle daño al Metro o a cualquier infraestructura de Medellín o de cualquier ciudad colombiana como los bárbaros que en Chile destruyeron su propio metro dejando a los chilenos sin medio de transporte masivo.

¿Por qué no lo hicieron cuando estaba el general Pinochet? ¿Será que quieren unos quince años de dictadura militar con otro general estilo Pinochet que les devuelva el orden y el progreso a los chilenos?

El 21 de noviembre vamos a salir a marchar pero a apoyar a un gobierno que ha reducido el gasto y los lujos del anterior gobierno en varios billones de pesos, un gobierno que incrementó el ingreso per cápita en 3,5 que lo teníamos en 1,7 en 2017. Vamos a respaldar un gobierno de derecha que aumentó la inversión en educación en ocho billones de pesos. Vamos a salir a apoyar a la Reserva Activa para que nadie se atreva a dañar la infraestructura.

Ñapa: Acompañamos al periodista amigo, William Calderón en su condecoración como el mejor periodista independiente otorgado por Gacetas de Colombia.