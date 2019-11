El pecado original de los ascendidos

Por Samuel Vásquez Rivas

Universidad Pontificia Bolivariana

Comunicación - Periodismo, semestre 5

En el Fútbol Profesional Colombiano parece que no se ha terminado de inventar el uso de la tabla del descenso, y cómo los equipos se hunden o se salvan cada campaña. Y es que desde 2012, los dos equipos que ascienden a máxima categoría no se quedan en la fiesta del profesionalismo más de 365 días; o desciende uno, o descienden los dos, pero no se quedan ambos. La última vez que los nuevos inquilinos tuvieron suerte y “regularidad” fue cuando Patriotas y Deportivo Pasto se le rebelaron a un sistema hecho para los equipos grandes.

Para que un club colombiano se vaya a la B debe tener tres años malos seguidos. Incluso, si en esos años que no jugó a nada, tiene un semestre bueno, su permanencia se confirma. Así ha pasado con Jaguares, Rionegro Águilas, y el recién descendido Atlético Huila que duró más de 20 años en la A sin pena ni gloria. Por eso es que vemos una liga dominada por los equipos chicos, a la hora de tomar decisiones, y a la hora de crear reputación a nivel internacional; una liga de equipos chicos y penosa cuando sus equipos juegan torneos internacionales.

Los dos primeros párrafos parecen contradecirse, pero tranquilos, así es el fútbol colombiano. Los que merecen jugar en la A simplemente son recibidos con el pasaje del descenso ya comprado; por su parte, los que no merecen estar en una liga de primera, vagan dos años y medio, para coger ritmo cuando el año parece perdido y escapar una vez más del anonimato de segunda categoría.

Es muy jodido para un equipo que sube de categoría, empezar con el puntaje del equipo que se salvó de ir a la B. Para 2020, Jaguares, que terminó 18, le heredará su puntaje a los que asciendan; hay que aclarar que comienzan 12 puntos por debajo de la tranquilidad. ¿Qué culpa tienen Pereira, Real Cartagena, Quindío, o el que suba, de cargar con la mala campaña de un equipo que no clasifica desde 2017 a unos cuadrangulares? Ya pasó con Unión Magdalena, que hizo más puntos que otros tres equipos en 2019, pero por esa herencia incoherente no le alcanzó para sostenerse ni siquiera un año, mereciendo quizás, más que otras escuadras, sin estadios ni iluminación, sin aportes positivos al crecimiento del fútbol colombiano . n

