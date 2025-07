Por Alejandra López de Mesa - opinion@elcolombiano.com.co

Medellín ha logrado posicionarse como una ciudad vibrante para el emprendimiento. No es raro escuchar sobre startups locales que buscan transformar industrias, eventos que reúnen a cientos de emprendedores, o espacios colaborativos que respiran creatividad. La ciudad ha avanzado mucho en infraestructura, formación y visibilidad. Pero hay un reto que sigue frenando su verdadero potencial: la falta de capital humano que invierte, conecta y cree en el otro.

Cuando hablamos de capital para emprender, solemos pensar en dinero. Pero hay otro tipo de capital que es igual o más importante: el capital relacional, la confianza, la comunidad. Hay decenas de emprendedores brillantes que no logran despegar no porque les falten ideas, sino porque no tienen acceso a quienes puedan invertir en ellos, abrirles una puerta, darles una referencia o enseñarles cómo estructurar su crecimiento.

En Medellín hay personas con capacidad financiera, hay talento técnico, y hay muchas ganas. Pero nos falta una cultura más activa de inversión ángel, de redes abiertas, de personas que se atrevan a invertir en otros, aún sin conocerlos. Invertir no es solo un asunto de números, también lo es de creer, de acompañar, de estar dispuesto a formar parte de una historia que apenas empieza.

Actualmente muchas personas quieren apoyar emprendimientos, pero no saben cómo empezar. Piensan que hay que tener millones o que es un mundo exclusivo para expertos. Pero en realidad, lo que necesitamos es una comunidad que se eduque, se organice y actúe. Medellín puede convertirse en un referente latinoamericano de capital emprendedor si conectamos a quienes tienen recursos con quienes tienen propósito.

Este ecosistema no se trata solo de tener más eventos o más startups. Se trata de construir relaciones de largo plazo, de crear confianza entre actores diversos, de formar inversionistas conscientes que no solo pongan dinero, sino que también aporten experiencia, redes y visión.

Para que Medellín emprenda con más fuerza, necesitamos menos aislamiento y más comunidad. Menos competencia y más colaboración. Menos distancia entre quienes crean y quienes pueden invertir.

Hoy tenemos una oportunidad histórica de crear una ciudad donde emprender no sea un acto solitario, sino un proceso acompañado por una red que sostiene. Porque cuando hay capital humano comprometido, el capital financiero llega con mayor facilidad.