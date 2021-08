El que entendió, entendió

Así dice Suso cuando sale con alguna indirecta: “el que entendió, entendió”. Parece que Ana Cristina Restrepo Jiménez, articulista en este diario, no es de la escuela del humorista. No entendió, en su integridad, lo que se dijo en mi pasado artículo, donde se advertía que era una caricatura de lo que pasaba en el país. Les dieron curules, en Cámara y Senado, a los guerrilleros disidentes de las Farc, los activos siguen en el monte. Decía entonces que debían darles a los desmovilizados de las Autodefensas, que sí pagaron condenas y fueron extraditados. Lo mismo debían darles al Eln, al Clan del Golfo, a los Caparros y a otros grupos de delincuentes. Afirmaba que el Congreso sería de los delincuentes. Que los buenos, que llegaron por votos, no...