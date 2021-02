El resurgimiento de lo onírico

Por Raquel Peláez

No sé si les pasa a ustedes con el teletrabajo, el paro telemático, la escolarización virtual, los grupos de WhatsApp, las cuarentenas traicioneras, los encuentros por Zoom o la que quiera que sea la circunstancia claustrofóbica que haya irrumpido en sus vidas por culpa del Sars-Cov, pero a mí me ocurre que desde que todo está mediado por una pantalla, dominado por el lenguaje escrito, apretujado en canales de comunicación virtuales, me cuesta mucho distinguir lo que he dicho de...