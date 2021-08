El valor de la amistad

Amistad, un estado de afecto, estima, intimidad y confianza perdurables entre personas (así lo define www.britannica.com).

En un poema de Antoine de Saint-Exupéry (“Amigo mío”), él destaca la belleza y la paz que puede representar la verdadera amistad: “Amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí, por encima de los litigios de la razón...”. Casi todos necesitamos amigos; pero no me refiero a todas las personas con las que nos relacionamos y convivimos a diario, que son absolutamente esenciales en nuestras vidas y que hacen parte de quiénes somos y de la felicidad que es la vida. Me refiero al desarrollo de ese vínculo tan especial que es la verdadera amistad, que parece que no tiene fin, no importa...