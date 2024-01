Por Nelson Vanegas Arbeláez, Ph.D. - opinion@elcolombiano.com.co

En estos días está empezando, luego de una dilación injustificada, el proceso de elección de rector(a) para la Universidad de Antioquia. Perteneciente como soy a esta institución desde cuando hice mi pregrado y ahora como profesor, me preocupa enormemente el camino que pueda tomar.

La gestión de los últimos años ha dejado mucho que desear. Ya no nos visitan científicos de renombre, a veces ni siquiera nos convocan a la UdeA a participar con propuestas donde sea necesario experiencia y conocimiento y un largo etcétera de cosas que han puesto el nombre de la Universidad en un segundo plano, si no fuera por el empuje de muchos grupos y personas que logran mejorar la situación, cosa que tiene un límite. Para colmo, la situación económica es complicada, esta administración ha sido bastante estricta con no permitir un tiquete para grandes pensadores con viáticos adecuados, se pasó un año sin dinero fresco para sostener los grupos de investigación, pero sí hubo dinero para cosas secundarias.

Adicionalmente, las denuncias de acoso y violencias basadas en género, aunque han tenido alguna respuesta, esta está lejos de ser ideal. Una institución donde no ha habido rectoras a lo largo de más de 200 años de historia debe también pensar en ese necesario y justo giro hacía mujeres que aportan mucho y pueden ayudar a mejorar no solo esta sino muchas otras problemáticas.

Finalmente, a falta de reglas más transparentes y más exigentes para llegar a ser rector, hay personas que sin trayectoria se apuntan en estas elecciones a ver qué pescan. Y en el Consejo Superior (CSU), muy desconectados del día a día de la Universidad, tampoco saben muy bien las problemáticas y por ello siempre parecen creer que es mejor dejar hacer y dejar pasar o mirar para otro lado y mantener el curso sin importar que pueda ser hacia un despeñadero.

Por lo anterior se necesitan nuevas reglas y más exigentes para los candidatos a rector, más conocimiento del CSU de los problemas que enfrentamos profesores y estudiantes y sobre todo, parar de reelegir propuestas que claramente no han sido la solución a problemas que arrastramos hace décadas. Necesitamos que la sociedad preste más atención a este proceso que afecta la creatividad, la innovación y la investigación así como la formación superior de la gente más vulnerable en Antioquia.