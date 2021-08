Elogio y goce

de lo inútil

En una sociedad utilitarista y materializada, las actividades aparentemente inútiles son desechables, no merecen ser tenidas en cuenta. Si no van a producir dividendos, ni fama ni renombre, para qué dedicarles tiempo y entusiasmo. Y menos si ya uno naufraga en esa otra mitad de la vida que llaman tercera edad, pero que no es solo tal, sino irremediablemente la última.

Si el lector hace un inventario de los sueños e inquietudes intelectuales o culturales que ha desechado en la vida por inútiles, descubrirá que parte del vacío interior que siente ahora se debe a que se cortó las alas cobardemente con el pretexto de que eso a que renunciaba era inútil. Con el agravante de que bajo la etiqueta de inutilidad, que les damos a tantos sueños irrealizados,...