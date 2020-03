Empresas que hablen bonito

Querido Gabriel,

“Si la gente protesta en las calles, algo estamos haciendo mal”, le dijo David Bojanini a Portafolio en una gran entrevista. Esta autocrítica por parte de uno de nuestros más importantes líderes empresariales debería servirnos para abrir una conversación sobre la urgente transformación de las empresas. Como estamos en tiempos de asambleas, hablemos de una de esas transformaciones, la de las comunicaciones. Conversemos sobre lo que dicen nuestras empresas, las formas que usan y el impacto que esto tiene en la construcción de sociedad.

¿Será que, en la era de las redes sociales, estas organizaciones tienen una responsabilidad social similar a la que tiene un medio de comunicación? ¿No crees que una buena narrativa empresarial tiene el poder para construir un mundo mejor?

¿Será que aún no comprendemos bien a quién nos dirigimos? Esta semana he visto videos y notas sobre los resultados empresariales de 2019. Me dio duro, porque creo en la empresa y su importancia, pero no sentí pálpito alguno en el corazón al ver estos informes. Los presidentes o directores hablamos, mayoritariamente, como si la audiencia estuviera compuesta por miembros de junta. Ganancias y crecimientos ¡solo números! Las cosas importantes se quedan escondidas en algún rincón de un largo informe de “sostenibilidad”. Parafraseando a Juan Luis Mejía, resaltar solo lo financiero “no está mal, pero sobre todo no está bien”. Deberían darse cuenta de que sus nuevas audiencias tienen infinidad de emociones, sueños y preocupaciones.

En el siglo XX, las empresas se comunicaban de manera simple: publicitaban para vender, a como diera lugar, y en una rutina anual algo desabrida, presentaban sus informes ante una asamblea de accionistas. Con algunas excepciones, esa mentalidad pervive en la mente de gerentes y comunicadores y la han transportado a otros medios, sin comprender el cambio en las expectativas de las audiencias. Me emociona cuando Celsia habla de vehículos eléctricos, Sura nos invita a cuidar el Chiribiquete, Nutresa comparte sus programas sociales o el Éxito resalta su apoyo a proveedores rurales en lugares alejados, pero esto es excepcional. ¿Les decimos a los gerentes que nos importa más lo que pasa dentro de la empresa que sus cifras? Queremos saber cuánto invierten en la educación de su gente, qué sale de sus áreas de investigación y desarrollo, las regiones a las que llegan en este país que aún no comprende lo rural, sus productos que nos harán mejor la vida, sus valores y compromisos con el futuro de Colombia y del mundo.

Estoy leyendo el libro de Simon Sinek, “El juego infinito”. En una empresa, el juego infinito es el del propósito, el de la “causa justa” para con el mundo. El finito es acerca de cómo destruir a la competencia el trimestre que viene. Las empresas del juego finito reportan orgullosas sus resultados financieros y su participación de mercado. Su gente se convierte en un ejército sediento de victoria. Las del juego infinito conforman tribus que comparten ideales y sienten que trabajan para servir a la comunidad más allá de su interés personal. Por eso llegan mucho más lejos que las primeras y son más felices.

Alguien dirá que no se trata únicamente de lo que se habla, y es cierto, nuestras decisiones y acciones son esenciales. Si aprendemos de la ética del periodismo, debemos decir la verdad; esa puede ser otra conversación. Mientras, te propongo comenzar la tertulia con este poema de Hugo Jamioy: “Bonito debes pensar, / luego bonito debes hablar / ahora, ya mismo, / bonito empieza a hacer”.

* Director de Comfama