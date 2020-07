Encerramiento y convivencia

Con todas las medidas de bioseguridad estuve visitando al padre Nicanor Ochoa. Mariaengracia “revolotió” un buen rato blandiendo tapabocas, frasquitos con desinfectante y limpiones húmedos. El tío se sonreía con esa mansedumbre que dan los años y que a veces parece socarronería.

-No se ría, tío, la cosa es en serio.

-No me río, joven. Me alegra tener un ángel de la guarda como la sobrina.

-Y, como usted dice, con el ángel de la guarda no se pelea, pues él , también en sus palabras (porque a nadie...