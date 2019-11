Hemos construido un mundo y unos muros alrededor de un individualismo que crece, esa soledad podría definirse en muchos casos como ego/ísmo, quizás por eso en muchos individuos van desapareciendo la empatía y el entendimiento, que permiten construir confianza y no temor.

Entender significa “percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo”, y al parecer a quien eligieron esos diez millones de colombianos que atemorizados salieron a votar, ha entendido poco del mensaje y las pulsiones que como savia corren por las calles. El elegido se ha desentendido de una sociedad que está en pleno proceso de transformación, gobernar es mucho más que la suma de capacidades, para hacerlo se necesita sobre todo escucha, entendimiento y empatía, hoy mucho más que antes la periferia le está diciendo al eje del poder que su autismo y la sordera eterna, le pueden costar el futuro que desde siempre creyó asegurado y que si no sabe leer el momento histórico y la complejidad social, esto puede reventar.

Para ser creíble y conectarse con sus audiencias se necesitan relatos, historia y sobre todo foco, este gobierno carece de ellos, de ahí la dificultad para comunicarse y desarrollar empatía, el joven que eligieron los de pensamiento viejo, (increíblemente) resultó más viejo que ellos, el gobierno que se promulgó como convocante, está repleto de los mismos que durante años se han rifado los puestos con cada cambio de gobierno. Duque como Piñera, Morales, Moreno o Macri no entendió rápido, desoyó y desatendió las cientos de señales que hoy lo tienen observando, inconexo, un país que marcha.

Esta sociedad en transición, que deslocalizó su eje del conflicto armado y sacó de la ecuación al actor que lo protagonizó durante más de 60 años, debería por fin enfrentar las miles de deudas sociales incumplidas y desatendidas y no perpetuar un discurso de poder y polarización, que carece del sentido que tenía en 2002, cuando muchos de los que marchan eran apenas niños, esta misma sociedad conservadora y excluyente, es también la que promulgó una de las Constituciones más garantistas del mundo, un texto que si los líderes leyesen, entendiesen y pusiesen en práctica, le permitiría al Estado tramitar tantas demandas desatendidas.

La prosperidad que hoy reclaman los marchantes, que por fin no son señalados, estigmatizados y reducidos a voceros de la guerrilla, va más allá del aumento del PIB y de la prosperidad económica, va más lejos de un acuerdo con los gremios y de unos cuantos decretos económicos que no los incomoden, entender también significa convocar a muchos, si de algo ha carecido este primer año de gobierno es de la imaginación y audacia que poseen los emprendedores que dice promover. Al parecer, esta movilización no va a abandonar fácilmente calles y cacerolas, acostumbrados como estábamos a la represión, estamos descubriendo una democracia en la que expresarse civilizadamente es posible y se celebra. Esos que bailan en las calles reclaman un estado capitalista, pero consciente, un gobernante entendido y que entienda y un país que por fin los oiga, los incluya y los convoque.