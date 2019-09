¡Escribiendo innovación con “i” de inclusión! II

El cosmólogo Carl Sagan hacía un llamado a la tolerancia y el respeto entre las personas afirmando lo irrepetibles que somos: “No encontrarás a nadie parecido en cien mil millones de galaxias”. La semana pasada pasaron tres cosas, que en medio de todas las tenebrosas noticias de la semana con videos de gente “armada hasta los dientes”, me hicieron recordar que nuestro principal reto como sociedad es la inclusión social y económica de todas las personas

En el especial en Medellín, necesitamos conjugar las conquistas de los últimos años en innovación y desarrollo económico, con la inclusión y la generación de oportunidades para el bienestar de toda la sociedad sin diferencias de las condiciones de cada una de las personas.

La semana inició con el reconocimiento a Brigitte Baptiste, quien el martes pasado fue reconocida con el premio EL COLOMBIANO Ejemplar. Luego, el miércoles, el Concejo de Medellín entregó Nota de estilo a la Casa de Carlota, por su labor en inclusión como una empresa social que presta servicios de diseño y publicidad con un equipo de diseñadores cuya principal característica es la neurodiversidad, o sea la diversidad que surge de trabajar con personas con síndrome de down o autismo. La semana terminó con una jornada de arte y creatividad con el equipo creativo de Casa de Carlota, Son Batá, una organización cultural que reivindica las tradiciones de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, y Las Guerreras del Centro, una organización por la inclusión social y económica de mujeres que antes ejercían la prostitución en Medellín.

Así o más claro el mensaje: inclusión se escribe con “i” de inclusión. I+D, no sólo es un llamado a la investigación y desarrollo de nuevos productos, pero también es un llamado a la inclusión y a la diversidad, porque no se innova cuando la igualdad es una regla, la innovación requiere de abrazar la diversidad. Por lo que no toda la innovación se traduce en tecnología “dura”, también se requiere de metodologías que garanticen el uso de la tecnología.

En ese orden de ideas, el papel de las instituciones pulgas es el de permitir que esto pase y generar las mejores condiciones para que crezca y tenga todo el impacto social. El sector privado se requiere que tenga toda la disposición para apoyar a través de la compra de productos y servicios de este tipo de iniciativas que se ponen la camiseta de la inclusión.