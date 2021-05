ESPERANDO LAS RECETAS MILAGROSAS DE UN CANDIDATO

Espero con ansias el programa electoral del candidato presidencial Gustavo Petro. Con ansias porque me genera ansiedad, y también porque quiero saber las recetas milagrosas de su progresismo. Cómo va a hacer para darles empleos a todos los jóvenes a los que ha envenenado ideológicamente. Cómo va a hacer para garantizarles tiempo libre remunerado para que se manifiesten en las calles a la vez que los sitios donde trabajan sigan siendo productivos. Cómo va a hacer para sostener todo el aparato público, a la vez que no va a subir los impuestos, salvo a los ricos, que ya no van a ser ricos, y los que sigan siendo ricos se van a ir no más comenzar el régimen petrista. Cómo va a hacer para seguir garantizando la cobertura universal en salud sin que la gente tenga que pagar nada, y con el sistema operando bajo régimen estatal/público. Cómo va a hacer para la educación universal gratuita sin el cobro de matrículas. Cómo va a financiar todos sus planes extinguiendo la economía petrolera, que llama “economía de la muerte”.

Hace unos meses yo decía que me daban risa los políticos que prometen cielo y paraíso a la vez que dicen que no cobrarán más impuestos, pero hoy ya no me río, el futuro de este país solo está para llorar