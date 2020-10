“Esto también pasará”

Según esta sociedad consumista y materialista, vivimos, o deberíamos hacerlo, en un mundo feliz. No importa nada, solo hay que sonreír. Y si hay derrumbe, tampoco importa. Basta con tomar aire y seguir de pie, de preferencia sonriendo. Pues no. No es así de sencillo para todos. La felicidad no es una meta que tenemos que alcanzar a como dé lugar y las manifestaciones del estado de ánimo diferentes a la alegría también hacen parte de la vida, como la verdad y la mentira, el sol y la luna, la luz y...